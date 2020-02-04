بريطانيا توصي رعاياها بمغادرة الصين

أوصت الحكومة البريطانية جميع البريطانيين في الصين بالمغادرة، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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وذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: "سيظل أمن وسلامة البريطانيين على رأس أولوياتنا دائما، ولذلك نوصي المواطنين البريطانيين المتواجدين في الصين بمغادرتها إذا كان ذلك ممكنا، لتقليل خطر إصابتهم بالفيروس".

وأعرب راب عن استعداد لندن لمساعدة البريطانيين للرحيل عن مقاطعة هوبي الصينية التي يعد مركزها مدينة ووهان معقل الفيروس الذي بلغت حصيلة ضحاياه 425 شخصا في الصين.

وحثت وزارة الخارجية البريطانيين على الامتناع عن أي رحلات سوى التي تحظى بـ"أهمية" إلى الجزء القاري من الصين، مشيرة إلى أن شركات الطيران لا تزال توفر فرص مغادرة الصين في جميع مناطق البلاد باستثناء مقاطعة هوبي.

المصدر: RT