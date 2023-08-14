أول عرض لمنظومة "يارس" في منتدى "جيش 2023" في ضواحي موسكو

تم في منتدى "جيش 2023" الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو أول عرض لمنظومة "يارس" الصاروخية.

وتعد هذه المنظومة استمرارا لتطوير المجموعة الأرضية لقوات الصواريخ الاستراتيجية. وخلافا للأنظمة السابقة تحمل هذه المنظومة صاروخا بالستيا عابرا للقارات بأجزاء منفصلة.

ويعد هذا الصاروخ قادرا على مواجهة كل الأنظمة القائمة والمحتملة للدفاع الجوي. كما تتميز هذه المنظومة بمصدر طاقة مستقلة يسمح بها بالعمل خلال عدة أيام.

المصدر: سبوتنيك