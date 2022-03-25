في ذكرى قصف يوغسلافيا.. سكان بلغراد يحتجون على حلف الناتو

في الذكرى الـ 23 على بدء عدوان الناتو على يوغوسلافيا احتشد الصرب في العاصمة الصربية بلغراد يوم الخميس احتجاجا على حلف الناتو.

وتجمهر المتظاهرون أمام مقر الجيش اليوغوسلافي السابق، الذي استهدفه الناتو خلال غارات جوية ضربت يوغسلافيا على مدار 78 يوما في عام 1999.

ويرى أنصار روسيا من الصرب أن روسيا تشهد حاليا وضعا يقارب ما تعرضت له يوغوسلافيا في ظل مساعي الناتو مجددا لتقديم الذرائع لتدخل محتمل ضد البلاد في المستقبل.

وكان حلف الناتو شنّ في 24 مارس 1999 غارات جوية على أراضي صربيا وجمهورية الجبل الأسود في يوغوسلافيا السابقة على مدار 78 يوما بسبب التمرد الألباني في كوسوفو.

المصدر: رابتلي