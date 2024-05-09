الخارجية الأمريكية تعلن عن شحنات أسلحة جديدة إلى كييف

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال شحنات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف ميللر خلال مؤتمر صحفي قائلا: "يمكنني أن أؤكد لكم أن المزيد من إعلان [إمدادات الأسلحة] سيصدر في الأسابيع القليلة المقبلة".

ولم يحدد ميللر نوعية شحنات الأسلحة الجديدة للسلطات التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى كييف.

وفي وقت سابق أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن المساعدات الأمريكية لن تغير الوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب، وأن الجيش الروسي سيواصل نجاحاته على الجبهة وسيحقق تقدما في أوكرانيا في المستقبل القريب.

المصدر: تاس