الخارجية الروسية تعلق على اعتراف رئيس الوزراء البولندي بوجود قوات من الناتو في أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بشأن وجود قوات الناتو في أوكرانيا.

وقالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ردا على تصريح رئيس الوزراء البولندي، إن هذا يؤكد الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وفي وقت سابق، اعترف توسك بوجود جنود من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، قد قال إن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء قوة مشتركة في أوكرانيا.

هذا وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر قوات تابعة لناتو في أوكرانيا، فقال إن روسيا كانت قد حذرت من أن "تدخل قوات الناتو بشكل مباشر على الأرض في الصراع في أوكرانيا يحمل في طياته خطرا هائلا".

المصدر: نوفوستي