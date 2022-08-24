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المفوضية الأوروبية: أوروبا تواجه أخطر موجة للجفاف في تاريخها

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المفوضية الأوروبية: أوروبا تواجه أخطر موجة للجفاف في تاريخها
newdaynews.ru
صورة أرشيفية
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تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام. جاء ذلك في بيان نشره مركز البحوث المشتركة (JRC) التابع للمفوضية الأوروبية.

ويتوزع أكثر من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي (حوالي 64٪)، حسب البيان، في مناطق صدرت فيها تنبيهات أو تحذيرات من الجفاف.

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وبحسب الخبراء، فإن الأحوال الجوية الجافة والدافئة في عدد من المناطق الغربية والبحر الأبيض المتوسط ستستمر ​​حتى نوفمبر المقبل.

وجاء في البيان: "يعتقد خبراء مركز البحوث المشتركة أن الجفاف الحالي هو الأسوأ على مدى 500 عام".

وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المبتكرات والثقافة والتعليم والشباب، ماريا غابرييل، إلى أن ظروف الطقس هذه لها تأثير سلبي على منسوب المياه ومحاصيل الحبوب، وتؤدي إلى وقوع الحرائق في الغابات. وحسب غابرييل، فإن آثار تغيّر المناخ تبدو أكثر وضوحا من عام إلى آخر.

المصدر: تاس

 

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