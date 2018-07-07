ميلان يضم جوهرة هامبورغ لغاية 2021

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده رسميا مع اللاعب الكرواتي ألين خليلوفيتش نجم فريق هامبورغ الألماني لغاية يونيو 2021.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ميلان اليوم عن ضم خليلوفيتش على الرغم أن اللاعب قد وقع على العقد بالفعل منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وانضم اللاعب الشاب إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الألماني، وسبق وأن لعب الكرواتي الشاب في أندية دينامو زغرب وبرشلونة وسبورتينغ خيخون ولاس بالماس.

Alen Halilovic trained at Milanello today, together with Fabio Borini and some #MilanYouth players 🏃🏼‍♂

Check out the best pics from the Rossoneri first day of physical tests 📸👉🏻 https://t.co/0gCDI0wzwF#welcomeHalilovicpic.twitter.com/5jI48yxY6w — AC Milan (@acmilan) July 7, 2018

المصدر: وكالات