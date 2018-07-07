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ميلان يضم جوهرة هامبورغ لغاية 2021

الرياضة

ميلان يضم جوهرة هامبورغ لغاية 2021
acmilan/twitter
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أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده رسميا مع اللاعب الكرواتي ألين خليلوفيتش نجم فريق هامبورغ الألماني لغاية يونيو 2021.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ميلان اليوم عن ضم خليلوفيتش على الرغم أن اللاعب قد وقع على العقد بالفعل منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وانضم اللاعب الشاب إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الألماني، وسبق وأن لعب الكرواتي الشاب في أندية دينامو زغرب وبرشلونة وسبورتينغ خيخون ولاس بالماس.

المصدر: وكالات

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