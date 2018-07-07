ميلان يضم جوهرة هامبورغ لغاية 2021
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده رسميا مع اللاعب الكرواتي ألين خليلوفيتش نجم فريق هامبورغ الألماني لغاية يونيو 2021.
وأعلن الموقع الرسمي لنادي ميلان اليوم عن ضم خليلوفيتش على الرغم أن اللاعب قد وقع على العقد بالفعل منذ يوم الثلاثاء الماضي.
#welcomeHalilovic 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) July 7, 2018
Official statement ➡ https://t.co/atYbTNOPml
Comunicato ufficiale ➡ https://t.co/eieYyMw7JK#weareacmilanpic.twitter.com/ImGRbSq2ye
وانضم اللاعب الشاب إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الألماني، وسبق وأن لعب الكرواتي الشاب في أندية دينامو زغرب وبرشلونة وسبورتينغ خيخون ولاس بالماس.
Alen Halilovic trained at Milanello today, together with Fabio Borini and some #MilanYouth players 🏃🏼♂— AC Milan (@acmilan) July 7, 2018
Check out the best pics from the Rossoneri first day of physical tests 📸👉🏻 https://t.co/0gCDI0wzwF#welcomeHalilovicpic.twitter.com/5jI48yxY6w
المصدر: وكالات