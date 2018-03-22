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الروسي يوجني يصعد إلى ثاني أدوار بطولة ميامي

الرياضة

الروسي يوجني يصعد إلى ثاني أدوار بطولة ميامي
Sputnik Vadim Zhernov
يوجني يصعد إلى ثاني أدوار بطولة ميامي
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تأهل الروسي ميخائيل يوجني إلى ثاني أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار، عقب فوزه اليوم على الأرجنتيني غيدو بيلا بمجموعتين متتاليتين.

واحتاج يوجني لساعتين ليتغلب على منافسه الأرجنتيني بواقع (7-6 و7-6).

ويواجه صاحب الـ35 عاما في الدور الثاني، المصنف الـ23 في البطولة، اللوكسمبورغي غيل ميولير، الذي أعفي من خوض مباراة الدور الأول.

وتأهل إلى الدور الثاني أيضا الفرنسي بينوا بيير، بعد فوزه على الألماني ميشا زفيريف بمجموعتين لواحدة (1-6، 6-1 و6-2)، والكندي فاسيك بوسبيسيل، الذي تجاوز الكرواتي إيفو كارلوفيتش (7-6 و7-6).

والتحق البريطاني وليام برودي بركب المتأهلين بفوزه على الأمريكي بيورن فراتانغيلو بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (7-6 و6-3).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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