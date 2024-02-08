بعد اعتراضات رجال دين.. ماراثون البصرة لـ"الذكور فقط"

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأنه بناء على توجيهات محافظ البصرة العراقية محمد طاهر التميمي وحفاظا على سلامة الجميع، سيكون ماراثون البصرة والذي سيقام غدا الجمعة للذكور فقط.

وجاء ذلك في إعلان نشرته الجهة المنظمة لماراثون البصرة بعد أن هدد رجال دين باتخاذ موقف آخر في حال عدم إلغاء مشاركة الإناث بـ "السرعة الممكنة".



وقال صالح الجيزاني، في بيان، ألقاه بالنيابة عن رجال دين ومواكب حسينية، إنه: "بعد سماعنا بأن هناك ماراثونا للنساء في البصرة وهذه طامة أخرى يراد إقامتها لجعل نساء البصرة تخرج من عفتها وشرفها إلى الابتلاء والسقوط في مكائد الفاسدين بحجج الرياضة والانفتاح المنحرف".



وطالب بـ "إلغاء هكذا مشروع وبالسرعة الممكنة وإلا سيرون منا موقفا آخر".

AFP

إثر ذلك، أصدر القائمون على المارثون بيانا أكدوا فيه أن إدارة الماراثون "تلتزم وبشده بالحفاظ على قيم ديننا الحنيف والأعراف الاجتماعية وتلزم بها المشاركين من شبابنا وعوائلنا البصرية الكريمة، ولا تقبل بأي تجاوز على تلك القيم والأعراف".



كما أكدت أن مارثون البصرة الرياضي يهدف إلى "تسليط الضوء ع المدينة والسياحة فيها ويعد نشاط رياضي يعزز اللياقة البدنية كذلك، ولن تسمح إدارة المارثون بأي سلوك يخالف النظام والآداب العامة".



لكن إدارة المهرجان قررت لاحقا أن تقتصر المشاركة على الذكور بناء توجيهات محافظ البصرة.



ومن المقرر أن ينطلق الماراثوان صباح غد الجمعة 9 فبراير عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي من سفوان لجبل سنام.

المصدر: rudawarabia