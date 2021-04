إطلاق مجموعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية إلى الفضاء

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، عن إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك إلى الفضاء.

وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ أطلق من مطار فضائي بولاية فلوريدا، في الساعة 12.34 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة "19.34 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك.

وتضيف، وبعد مضي 2.5 دقيقة على إطلاق الصاروخ، انفصلت عنه المرحلة الأولى وبعد حوالي 9 دقائق هبطت على المنصة العائمة Of Course I Still Love You الواقعة على بعد 630 كيلومترا من منصة الإطلاق.

وبعد مضي ساعة وثلاث دقائق بدأت المرحلة الثانية بوضع هذه الأقمار في مدارها المحدد.

وبهذا بلغ عدد أقمار ستارلينك الصناعية في الفضاء 1445 منها 1300 تواصل العمل في المدار.

المصدر: نوفوستي