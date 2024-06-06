خبير: بايدن لن يقبل دعوة بوتين للتفاوض و"أخشى أن نختفي عن وجه الأرض قبل نوفمبر"

اعتبر مدير معهد الأبحاث النووية للجامعة الأمريكية بواشنطن بيتر كوزنيك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يقبل دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض حول أوكرانيا.

وفي تعليقه على تصريحات بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ قال كوزنيك: "أعلن بوتين عن استعداده للتفاوض. من المرجح ألا يقبل بايدن اقتراحه إلا بعد انتخابات نوفمبر خوفا من أن يبدو ضعيفا. يريد أن يظهر مدى قوته وتصميمه أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد".

وأضاف: "ينحصر الأمر في أننا إذا لم نخفف حدة التوتر في أوكرانيا، فقد لا نصل إلى نوفمبر. وقد نختفي من على وجه الأرض قبل ذلك. كان ترامب ينتقد "الناتو" في الماضي، لكن الآن عندما قامت معظم دول "الناتو" بزيادة ميزانياتها العسكرية، سينسب ترامب هذا الانجاز له وسيبدأ في مداعبة "الناتو" مرة أخرى".

وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر القادم. وسيتنافس فيها الديمقراطي جو بايدن (81 عاما) والجمهوري دونالد ترامب (77 عاما). وستتم الموافقة على ترشيحهما رسميا في مؤتمرات الحزب للجمهوريين (في يوليو القادم) والديمقراطيين (في أغسطس القادم).

المصدر: تاس