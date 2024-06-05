"حزب الله" ينشر مشاهد من عملية استهداف دقيقة لآلية عسكرية إسرائيلية

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف دقيقة لآلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثر شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "عملية استهداف الآلية وطاقمها في موقع عداثر".

وأظهر الفيديو تحليق الصواريخ نحو الهدف المتمثل في آلية اتصالات للقيادة والسيطرة وغرفة طاقم الآلية، ولحظة الانفجار واشتعال النيران بالموقع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط مصابين في هجوم بالطيران المسير على تجمع لجنود إسرائيليين قرب حرفيش في الشمال.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بن غفير غادر مسيرة الأعلام بالقدس وتوجه لجلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية.

هذا وحذرت الولايات المتحدة من أي تصعيد في لبنان بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية هناك.

يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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المصدر: RT