تسجيل بصوت فاوتشي: نغّص على الناس عيشتهم كي يسهل تطعيمهم! (فيديو)

عرض تسجيل صوتي لمدير معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي يعترف فيه بإجبار الأفراد على الحصول على لقاح كوفيد-19 وارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي.

وخلال جلسة استماع للجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا عرض المشرعون التسجيل الصوتي الذي جاء فيه: "التفويضات تدفع الناس إلى التخلي عن هرائهم الأيديولوجي والحصول على التطعيم. بمجرد أن يشعر الناس بالتمكين والحماية قانونيا... المدارس والجامعات والشركات ستفرض اللقاحات".

وأضاف: "لقد ثبت أنه عندما تجعل الأمور صعبة على الناس في حياتهم، فإنهم يفقدون هراءهم الأيديولوجي، ويتم تطعيمهم".

Anthony Fauci confronted on his 'ideological bullshit' comments in regards to vaccine mandates:

Fauci: "It's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit, and they get vaccinated."

"Are all objections to covid… pic.twitter.com/gx9V4tDG0n — Eric Abbenante (@EricAbbenante) June 3, 2024

وبعد تشغيل التسجيل، سئل فاوتشي عما إذا كانت جميع الاعتراضات على لقاح كوفيد-19 هي "هراء أيديولوجي"، فأجاب قائلا: "لا، ليسوا كذلك، وهذا ليس ما كنت أشير إليه".

وخلال الجلسة، تعرض فاوتشي لمزيد من الضغط بشأن ما إذا كانت اللقاحات تمنع بالفعل انتشار الفيروس، ليشير إلى أن "هذه قضية معقدة. لأنه في البداية، كان للتكرار الأول للقاحات تأثير، ليس بنسبة 100%، ولم يكن تأثيرا كبيرا، فقد منع العدوى ومن ثم انتقال العدوى بشكل واضح".

وتابع قائلا: "ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى شيء لم نكن نعرفه في وقت مبكر وأصبح واضحا مع مرور الأشهر، وهو أن متانة الحماية ضد العدوى، وبالتالي انتقال العدوى، كانت محدودة نسبيا. في حين أن مدة الحماية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفيات كانت أطول. ولم نكن نعرف ذلك في البداية".

المصدر: RT