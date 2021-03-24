شركة سبيس إكس تطلق مجموعة جديدة من أقمار ستارلينك إلى الفضاء

أعلنت شركة سبيس إكس عن نجاح إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك.

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وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ أطلق في الساعة 04.28 بالتوقيت المحلي (الساعة 11.28 بتوقيت موسكو من يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، وهو يحمل 60 قمرا صناعيا جديدا من نوع ستارلينك.

وتضيف، ومن المتوقع أن تهبط المرحلة الأولى على المنصة الخاصة العائمة في المحيط الأطلسي لاستخدامها مستقبلا.

وستارلينك، شبكة أقمار صناعية من جيل المستقبل، مخصصة لتوفير الإنترنت للسكان في جميع مناطق العالم. وقد بدأت شركة سبيس إكس، بتنفيذ هذا المشروع في فبراير عام 2018. وتتضمن المرحلة من المشروع إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي.

المصدر: نوفوستي