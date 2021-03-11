إطلاق "فالكون-9" وعلى متنه أقمار ستارلينك الصناعية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك للإنترنت.

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وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ فالكون-9، أطلق من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، في الساعة 03.13 بالتوقيت المحلي (11.13 بتوقيت موسكو) من يوم الخميس 11 مارس 2021، وأن المرحلة الأولى للصاروخ هبطت كالمعتاد على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي، لتستخدم لاحقا.

وتجدر الإشارة، إلى أن أقمار ستارلينك، هي مشروع شبكة أقمار صناعية من الجيل القادم لتوفير الانترنت لسكان الأرض. وقد بدأت شركة سبيس إكس بتنفيذ المشروع في شهر فبراير عام 2018 . ويهدف هذا المشروع، إلى توفير الإنترنت السريع للسكان في جميع مناطق العالم، وتشمل المرحلة الأولى منه إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي.

وقد بدأت الشركة فعلا باختبار الشبكة بين المستخدمين مقابل دفع 499 دولارا قيمة أجهزة الاستقبال والإرسال، واشتراك شهري مقداره 99 دولارا. ووعدت الشركة أن تكون سرعة الإنترنت من 50 إلى 150 ميغابايت في الثانية. ووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، تفيد المعلومات الواردة من المستخدمين بأن هذه السرعة تتوافق مع تعهدات الشركة وأحيانا هي أعلى من ذلك.

المصدر: نوفوستي