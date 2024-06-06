رئيس وزراء فرنسا يناقض تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا (فيديو)

صرح رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بأن بلاده لا تنوي إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا عدم وجود خطط من هذا القبيل، مخالفا بذلك تصريحات سابقة لرئيسه ماكرون بهذا الخصوص.

وقال أتال اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا توجد خطط من هذا النوع. كما تعلمون، ناقشنا هذا الموضوع كثيرا".

EN DIRECT | 80 ans du Débarquement : je réponds aux questions de Thomas Sotto sur France 2 depuis la plage d'Utah Beach. https://t.co/TbV2UkZG9j — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 6, 2024

وفي السياق ذاته، اعتبر أتال مسألة إرسال مدربين إلى أوكرانيا بأنها "ليست من المحرمات"، وكشف أن هذه المسألة "موجودة على جدول الأعمال منذ شهر فبراير الماضي".

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وأكد في الوقت ذاته أن فرنسا لم تقم قط بتدريب أفراد عسكريين أوكرانيين على أراضي أوكرانيا نفسها.

وأضاف: "منذ بداية الحرب، شاركنا في تدريب الجيش الأوكراني، خاصة في فرنسا وعلى أراضي بعض دول الجوار. قامت فرنسا بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني... ولكن هذا لم يحدث مطلقا في أوكرانيا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا الخطوط الأمامية، وفي حال طلبت كييف ذلك. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.

المصدر: RT