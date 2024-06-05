بيستوريوس: ألمانيا لا تخطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده لا تخطط لإرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا، ونوه بأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم تبلغ الحكومة الألمانية بمثل هذه الخطط.

جاء ذلك خلال رد الوزير اليوم على سؤال من نائب في البوندستاغ عن حزب " البديل من أجل ألمانيا" حول هل قامت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإبلاغ الحكومة الألمانية بخطط إرسال جنودها إلى أوكرانيا وما إذا كانت ألمانيا نفسها تخطط لإرسال قواتها الخاصة إلى منطقة الصراع.

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وأضاف الوزير خلال رده: "في الإجابة على هذه التساؤلات أقول: لا ثم لا".

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترق الجيش الروسي الخطوط الأمامية في الجبهة وإذا طلبا مماثلا حول ذلك من نظام كييف. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.

وكما كتبت صحيفة لوموند، فإن ماكرون يريد تشكيل تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المستشارين العسكريين الفرنسيين يعملون حاليا في أوكرانيا ويمثلون هدفا مشروعًا للقوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني مهما كانوا لا يتمتعون بأي حصانة.

المصدر: نوفوستي