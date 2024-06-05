متطرفون إسرائيليون يهتفون بعبارات مسيئة للنبي محمد في باحات المسجد الأقصى مع بدء مسيرة الأعلام
تداولت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع إخبارية مقطع فيديو وثق هتافات متطرفين إسرائيليين مسيئة للنبي محمد في باحات المسجد الأقصى مع بدء مسيرة الأعلام.
وردد المتطرفون الإسرائيليون عبارة "محمد مات.. محمد مات" وهم يرقصون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف الضباط نزلوا إلى شوارع القدس وسط مخاوف من أن يؤدي الحدث السنوي خلال فترة الحرب إلى مزيد من الاحتكاك.
وأشارت إلى أنه وقبل بدء المسيرة ردد المتطرفون "محمد مات"، "تحترق قريتك"، و"أنا أكره كل العرب".
وقالت الصحيفة إنه وعلى غير العادة اقتحم نحو 1500 يهودي المسجد الأقصى وأدوا طقوسا يهودية بحماية من الجيش والشرطة.
جدير بالذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شارك في المسيرة التي حشد إليها.
"محمد مات ، محمد مات "— خبرني - khaberni (@khaberni) June 5, 2024
هذا ما يصرخ به المتطرفون الصهاينة في باحات المسجد الاقصى مع بدء مسيرة الاعلام pic.twitter.com/Y73FqJmx1j
المصدر: RT + وسائل إعلام