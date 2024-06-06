فيديو لضربة صاروخية ضد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية قبل عام (فيديو)

نشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو يظهر لقطات لضربة صاروخية يعتقد أنها من منظومة "هيمارس" نفذتها القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية منذ عام واحد.

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كما يظهر الفيديو أن الضربة التي سجلتها الكاميرا وقعت قبل انفجار المحطة والفيضانات اللاحقة.

ووفقا لتصريحات العسكريين الروس من مجموعة "دنيبر" التي قامت بحراسة المحطة في ذلك الوقت، فإن الجانب الأوكراني كان يقصف المحطة بانتظام من مدافع الهاون والمدفعية وأنظمة "هيمارس".

وتحدث الجندي الروسي بلقب "زايتس" ("أرنب") الذي كان موجودا في المحطة لحظة وقوع الحادثة: "لقد كانت ضربة تحت الماء. لقد تم إطلاق شيء ما تحت الماء. والآن يتطور كل شيء في هذه المنطقة بسرعة كبيرة، ومن المحتمل جدا أن يتمكنوا من توحيد صفوفهم والتوصل إلى شيء ما".

وانهار سد محطة "كاخوفسكايا" الكهرومائية في ليلة 6 يونيو 2023. واندفعت المياه من الخزان إلى نهر دنيبر، مما أدى إلى غمر المدن والقرى الساحلية بما فيها أليوشكي ونوفايا كاخوفكا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه عمل همجي من جانب نظام كييف أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق، بينما وصفته لجنة التحقيق الروسية بأنه هجوم إرهابي. وأسفرت الكارثة عن مصرع 59 شخصا وإجلاء حوالي 9 آلاف شخص من منازلهم.

المصدر: نوفوستي