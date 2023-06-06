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تطورات الوضع حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية .. لحظة بلحظة

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تطورات الوضع حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية .. لحظة بلحظة
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تعرضت محطة كاخوفسكايا على نهر دنيبير في منطقة خيرسون إلى تدمير إثر قصف أوكراني أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وإغراق أراض وبيوت قرب ضفافه.

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