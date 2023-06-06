تطورات الوضع حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية .. لحظة بلحظة
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تعرضت محطة كاخوفسكايا على نهر دنيبير في منطقة خيرسون إلى تدمير إثر قصف أوكراني أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وإغراق أراض وبيوت قرب ضفافه.
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- مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا
بسبب قصف أوكراني.. تدمير جزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وارتفاع منسوب المياه في دنيبر (فيديو)
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- مصدر: الهجوم على محطة كاخوفسكايا أطلق من راجمات صواريخ أوكرانية
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر بيانا بشأن حادث محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية