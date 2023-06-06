تطورات الوضع حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية .. لحظة بلحظة

تعرضت محطة كاخوفسكايا على نهر دنيبير في منطقة خيرسون إلى تدمير إثر قصف أوكراني أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وإغراق أراض وبيوت قرب ضفافه.

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