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مصدر: الهجوم على محطة كاخوفسكايا أطلق من راجمات صواريخ أوكرانية

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مصدر: الهجوم على محطة كاخوفسكايا أطلق من راجمات صواريخ أوكرانية
Globallookpress Dmitriy Lyapunovwikipedia.org
سد كاخوفسكايا (صورة أرشيفية)
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صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأن الهجوم الأوكراني على المحطة كان من راجمات صواريخ "أولخا".

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جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن الهجوم "أدى إلى تدمير الصمامات وأطلق المياه في اتجاه مجرى النهر، وقد تسبب الهجوم في تدمير جزئي لمباني المحطة الكهرومائية، ما أدى إلى انهيار ثلاثة امتدادات للمحطة تحت ضغط المياه".

المصدر: تاس

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