بسبب قصف أوكراني.. تدمير جزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وارتفاع منسوب المياه في دنيبر (فيديو)

أكد فلاديمير ليونيف رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا صباح الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني، دون أن يتعرض سد خزان المياه للهدم.

ومنذ فجر اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما نشر بعض المواقع لقطات مصورة للسد المنهار.

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وقال ليونتيف في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي": "أصابت عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها. أما السد نفسه فلم يتم تدميره لحسن الحظ".

وذكر المسؤول أن منسوب المياه في مقاطعة خيرسون في اتجاه مجرى نهر دنيبر، ارتفع نتيجة التدمير الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بمقدار 2.5 متر.

وقال ليونتيف إن الوضع لا يتطلب إجلاء سكان مدينة نوفايا كاخوفكا نفسها، لكنه قد يتطلب إجلاء القاطنين في بعض القرى والبلدات الواقعة باتجاه مصب دنيبر.

وحذر المسؤول من أن الأضرار التي لحقت بالمحطة قد تسبب مشاكل في إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه.

من جانبه، أكد رئيس حركة "نحن مع لروسيا" في مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن تدمير صمامات محطة كاخوفكا لا يشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات