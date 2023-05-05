إدارة زابوروجيه تحذر من انهيار سد كاخوفكا نتيجة للقصف الأوكراني

حذر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، من انهيار سد كاخوفكا مع ارتفاع منسوب مياهه الخطير بعد إطلاق كييف مياه عدة سدود في نهر دنيبر، وقصفها محطة كاخوفسكايا الكهرمائية.

وقال روغوف: "في حال انهيار السد، فإن محطة زابوروجيه النووية قد تكون أيضا في منطقة الفيضان، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة في الوقت الحالي".

وشدد على أن "الوضع سيستقر تماما بوقف قصف قوات نظام كييف محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرمائية الواقعة في دلتا نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".

وأفيد في وقت سابق، بأن منسوب المياه في خزان كاخوفكا ارتفع إلى مستوى حرج، والسبب هو ارتفاع مستوى المياه والتصريف غير المنضبط للمياه من محطات الطاقة الكهرومائية التي تسيطر عليها سلطات كييف في دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، فضلا عن قصف الجانب الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي تقع في اتجاه مجرى نهر دنيبر في خيرسون.

ويمكن أن تؤدي الزيادة في مستوى المياه إلى انهيار السد بالقرب من مدينة كامينكا دنيبروفسكايا وإغراق المناطق المجاورة.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي