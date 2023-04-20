روغوف: أوكرانيا تدرس عدة سيناريوهات لاجتياز نهر دنيبر

قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لعبور نهر دنيبر بالقرب من مدينتي نوفايا كاخوفكا أو إنيرغودار.

وأضاف روغوف: "يشن زيلينسكي قبل كل شيء، حربا إعلامية ترويجية، وبالتالي يمكنه رمي أي شخص وبأي كمية من العسكريين للذبح إذا أدرك أنه سيحصل نتيجة لذلك على مزايا وبعض الأشياء الجيدة من الغرب. لذلك، لا أستبعد أن تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات لعبور نهر دنيبر. لديهم سيناريوهات متعددة. ومن بين المواقع المحتملة لتنفيذ هذا العبور، هناك منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون وإنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه".

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وشدد روغوف على أن محاولات عبور دنيبر هي انتحار وحماقة، ولكن لا ينبغي للمرء أن يبحث عن وجود عقل رصين وفكر سليم في تصرفات سلطات كييف.

ويشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه، انضمت إلى قوام روسيا وباتت من كياناتها الفيدرالية بعد الاستفتاء العام في سبتمبر عام 2022. ويسيطر الجيش الروسي على أكثر من 70% من أراضي هذه المقاطعة، فيما لا تزال القوات الأوكرانية تحتل مدينة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي