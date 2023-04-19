سلطات زابوروجيه تنفي إجلاء أطفال تحسبا لهجوم أوكراني مضاد

نفى عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف صحة الأنباء المتداولة حول مزاعم بإجلاء للأطفال تخوفا من هجوم مضاد محتمل من قبل القوات الأوكرانية.

وقال روغوف: "كل هذا ليس صحيحا. في حال الأخذ بالمعلومات المضللة والكاذبة للجانب الاوكراني فبهذه الحالة نحن نكون قد أجلينا عشات أضعاف سكان منطقة زابوروجيه"، منوها بأن كل المعلومات والأنباء التي ينشرها الجانب الأوكراني كذب وتزييف.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، ظهرت صور لمنشورات يزعم أنها وزعت في الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، وبأنه تم اتخاذ قرار بإجلاء الأطفال دون سن 16 عاما من إنرغودار وأن الإخلاء مقرر في الفترة من 5 إلى 7 مايو.

وسبق أن أكد روغوف في وقت سابق، ان تصريحات كييف والدول الغربية حول توقيت الهجوم المضاد لقوات كييف، دعائية وضجة إعلامية فارغة.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد قد يبدأ الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.

المصدر: نوفوستي