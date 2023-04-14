"بلومبرغ": حلفاء أوكرانيا الأوروبيون يشككون في نجاح هجوم كييف المضاد

كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين يشككون في احتمالات هجومها المضاد المتوقع ولا يقتنعون بإمكانية حدوث اختراق كبير.

وبحسب المصادر، من المفترض أن يستهدف الهجوم المضاد مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، لكن من غير المرجح أن تنجح القوات الأوكرانية في الاستيلاء على المدينة.

وتعتقد مصادر الوكالة، أنه من الأكثر واقعية التقدم لمسافة 30 كيلومترا نحو المدينة من أجل اتخاذ المواقع التي ستتمكن منها المدفعية الأوكرانية من قصف طرق الإمداد الرئيسية للقوات الروسية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ويتوقع المسؤولون الأوروبيون استمرار الصراع حتى عام 2024، وفي رأيهم، قد تحاول أوكرانيا استخدام المواقع الجديدة في زابوروجيه لمحاولة هجومية أخرى.

وفي الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون الأوروبيون أنه حتى التقدم لمسافة 30 كيلومترًا في اتجاه ميليتوبول سيكلف أوكرانيا آلاف الجنود وكمية كبيرة من المعدات الغربية.

في وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تشك في نجاح الهجوم الأوكراني المضاد على أساس وثائق سرية للبنتاغون ظهرت على الإنترنت.

المصدر: تاس