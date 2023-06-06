الطوارئ: تدمير نصف الصمامات بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية

قال مصدر في خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، إن نصف الفتحات (الصمامات) في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، انهارت نتيجة القصف الصاروخي الليلي.

وأضاف المصدر: "تدمرت 14 فتحة من أصل 28 بمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وانهارت، ولا يزال الانهيار مستمرا".

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ونفذت القوات الأوكرانية في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

واليوم جددت القوات الأوكرانية القصف بالمدفعية لمنطقة المحطة الكهرومائية.

المصدر: تاس