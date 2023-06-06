غروسي يتحدث عن انخفاض منسوب المياه في خزان تبريد محطة زابوروجيه النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء إن مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية قد انخفض بشكل كبير.

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وقال في تصريحات تم بثها عبر "تويتر": "تضرر السد في نوفايا كاخوفكا بشكل خطير، ونتيجة لذلك انخفض منسوب المياه في الخزان، والذي تم توفير المياه منه لتبريد محطة زابوروجيه، بشكل كبير".

وفي وقت سابق اليوم أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها في محطة زابوروجيه "يراقبون الوضع عن كثب"، وأنه "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة" بسبب حادث "كاخوفسكايا".

وذكرت "سترانا روس آتوم" المجلة الرسمية للصناعة النووية الروسية أنه في الوقت الحالي لا يوجد تهديد لسلامة محطة زابوروجيه بسبب تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في وقت سابق اليوم، مؤكدة أن الوضع تحت سيطرة موظفي محطة زابوروجيه.

وحسب المجلة، فإن خمس وحدات طاقة في محطة زابوروجيه وضع "الاغلاق البارد"، إضافة إلى وحدة أخرى في وضع "الاغلاق الساخن"، ولم يتغير منسوب المياه في حوض التبريد حيث يبقى عند 16.67 متر.

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وفي وقت سابق أشار رينات كارتشا مستشار مدير "روس إنيرغوآتوم" المشغلة للمحطات الذرية الروسية، إلى أن عملية تبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه تعتمد دائرة مغلقة غير متصلة مباشرة بخزان كاخوفكا للمياه.

وقال: "خلافا للاعتقاد الشائع، فإن أحواض تبريد الوقود النووي المستنفد عبارة عن دورة مغلقة ليس لها صلة مباشرة بخزان كاخوفكا وبالبيئة المحيطة.. وهناك عدة مصادر بديلة لإعادة تعبئة تلك الأحواض".

ونفذت القوات الأوكرانية الليلة الماضية ضربة صاروخية على محطة كاخوفسكايا أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

المصدر: وكالات