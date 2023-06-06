إغراق جزء كبير من مرافق البنى التحتية في مدينة نوفايا كاخوفكا بعد تدمير لحق بمحطة كاخوفسكايا

صرح رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف بأن جزءا كبيرا من مرافق البنى التحتية في المدينة قد دمر، حيث دمرت خطوط الكهرباء، ولحق الدمار ببعض المنازل.

وتابع ليونتيف في تصريحاته على الهواء لقناة "روسيا 24"، بأن المياه تستمر في الارتفاع، ووصلت إلى 10 أمتار، وسوف تستمر على هذا النحو لمدة 72 ساعة، إلا أنه شدد على أنه حتى اللحظة لا توجد حاجة لإخلاء السكان بعد.

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وكان ليونتيف قد صرح في وقت سابق بأن محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بنيت على نحو يصمد أمام الضربات النووية. ونظرا لبناء السد من خرسانة مائية منيعة، فقد صمد أمام الضربة، إلا أن جميع الهياكل السطحية والصمامات دمرت، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي من الساعة الثانية صباح اليوم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صباح اليوم بيانات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما تم نشر بعض لقطات مصورة لانهيار المحطة.

وصرح ليونتيف في وقت سابق أن عدة ضربات في الساعة الثانية فجرا، أصابت الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها، أما السد نفسه، فلم يتم تدميره.

المصدر: تاس