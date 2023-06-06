"وماذا فعلتم؟؟".. زاخاروفا تذكر غوتيريش برسالة من موسكو حول محطة كاخوفسكايا

ذكرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا برسالة بعثتها روسيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي، محذرة من خطط كييف لتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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جاء ذلك بعد أن قامت القوات الأوكرانية فجر اليوم الثلاثاء بفصف المحطة، متسببة في تدميرها عمليا مع ما تبعه من إغراق مناطق واسعة محيطة بمجرى نهر دنيبر.

ووجهت زاخاروفا عبر حسابها في "تلغرام" سؤالا لغوتيريش: "ماذا فعلتم (لمنع ذلك)؟".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعث رسالة إلى غوتيريش في 21 أكتوبر 2022، لفت فيها اهتمامه إلى خطط السلطات الأوكرانية لتدمير محطة كاخوفسكايا.

وكتب نيبينزيا: "يدرسون إمكانية توجيه ألغام مائية إلى السد أو استهدافه بضربة صاروخية مكثفة. ونرصد قصفا لصمامات المحطة بهدف إحداث ارتفاع في منسوب المياه".

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وتابع: "سيؤدي هجوم متهور من قبل القوات الأوكراني إلى إغلاق كارثي للأراضي المحيطة ودمار لا يمكن إصلاحه بمدينة خيرسون.. وقد يكون ثمنه حياة آلاف الأبرياء".

وحمل نيبينزيا سلطات كييف كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التطور المحتمل، وناشده اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة "لمنع ارتكاب هذه الجريمة الفظيعة".

المصدر: RT