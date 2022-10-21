روسيا تطالب مجلس الأمن بمنع نظام كييف من تدمير سد "كاخوفسكايا"

طالبت روسيا مجلس الأمن بمنع أوكرانيا من تدمير سد محطة "كاخوفسكايا" الكهرمائية بمقاطعة خيرسون، حيث يحضّر نظام كييف لتدمير السد انتقاما من أهالي المقاطعة الذين فضلوا الانضمام لروسيا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة: "مستخدما الإذن بارتكاب أي أعمال إجرامية من رعاته الغربيين، يوجه نظام زيلينسكي ضربات إلى مواقع البنية التحتية في أراضيه السابقة".

إقرأ المزيد

وتابع أن "القوات الأوكرانية تقصف خلال خمسة أشهر مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، وتطلق 120 صاروخا على المنطقة يوميا، معظمها صواريخ HIMARS الأمريكية".

وأضاف أن "الأوكرانيين يصوبون الصواريخ خصوصا نحو السد لإصابته، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وإغراق الأراضي المحيطة".

وقال: "في حال تنفيذ هذا السيناريو قد يقتلون الآلاف من المدنيين، ويلحقون الضرر بآلاف المنازل".

وأكد أن روسيا وجهت إلى مجلس الأمن الدولي رسالة تدعو من خلالها الأمم المتحدة لمنع وقوع هذا "الاستفزاز الرهيب".

المصدر: تاس