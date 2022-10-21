شاهد بالغرافكس.. أحد سيناريوهات غمر خيرسون حال تدمير القوات الأوكرانية سد محطة كاخوفسكايا

يحذر خبراء من أن الانهيار المحتمل لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية جراء قصف أوكراني، سيؤدي إلى غمر شريط أرض قد يبلغ عرضه 5 كيلومترات بما يشمل مدينة خيرسون.

وحسب الخبراء، فإنه انفجار المحطة، الواقعة على نهر دنيبر، سيتسبب في موجة ارتفاعها نحو 4.8 متر، وستتدفق المياه بسرعة 24.4 كم في الساعة لتصل إلى مدينة خيرسون بعد حوالي ساعتين من انهيار السد.

ويتوقع الخبراء أن يستمر الفيضان نحو 3 أيام مع ارتفاع مستوى المياه باضطراد خلال الـ14 ساعة الأولى.

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وفي وقت سابق قررت سلطات مقاطعة خيرسون إجلاء عشرات آلاف المدنيين من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بينما حذر قائد قوات العملية العسكرية الخاصة سيرغي سوروفكين من أن كييف تستعد لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

المصدر: RT