إجلاء جزئي لسكان خيرسون بعد تهديد قوات كييف بتدمير محطة الطاقة الكهرومائية

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال سالدو في حسابه على "تيليغرام": "هناك خطر مباشر يتمثل في فيضان الأراضي بعد تهديد القوات الأوكرانية بتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد الطاقة في أعالي نهر دنيبر.. في هذه الحالة، جعلت من الصعب ولكن القرار الصحيح بإعلان الإخلاء المنظم للسكان المدنيين في بلديات بيريسلافسكي وبيلوزيرسكي وسنيغيرفسكي وألكساندروفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

وأوضح سالدو، أن إجلاء المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر سيكون منظما وغير إجباري.

وقال سالدو في مقطع فيديو نشر على قناته: "أعلن عن نقل وتغيير طوعي ومغادرة لسكان مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة وسيكون مجانيا".

وأضاف: "نعلم جميعا أن أوكرانيا أعلنت حربا شاملة على روسيا.. والان تقوم بحشد قوات ضخمة في محوري نيكولاييف وكريفوي روج".

المصدر: تاس