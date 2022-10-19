خبير روسي يوضح تداعيات استهداف سد محطة كاخوفسكايا من قبل القوات الأوكرانية

تحدث الخبير والمحلل السياسي الروسي، ألكسندر نازاروف، عن تهديدات وتداعيات استهداف سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية.

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وقال نازاروف لـRT إن تيارات المياه الهائلة ستجرف كل شيء في طريقها (إذا ضرب السد)، لأن حجم الخزان أكثر من 18 كيلومترا مكعبا، مشيرا إلى أن تصريف المياه سيستغرق عدة أيام.

وأضاف: "ستغرق المستوطنات الساحلية وضواحي خيرسون، وستكون العواقب وخيمة على المركز الإقليمي لجولايا بريستان. كما ستكون منطقة خيرسون في حالة طوارئ لعدة أيام، وسيتم عزل خيرسون والقوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وأوضح الخبير الروسي أن "ما يصل إلى 50 ألف شخص سيعانون، وستصبح آلية التبريد لمحطة الطاقة النووية زابوروجيا أكثر تعقيدا. كما سيصبح خزان كاخوفكا الضخم ضحلا، ومن المحتمل أن يصبح بإمكان القوات الأوكرانية التقدم على طول قاع الخزان المكشوف".

وتابع في حديثه لـ RT: "سيتم تدمير نظام الطاقة في منطقة زابوروجيه لسنوات. وسوف يستغرق الأمر سنوات لإصلاح البنية التحتية من آثار القصف الإرهابي الأوكراني".

وأكد على أنه سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه سيلحق بالطبيعة، وستحتاج استعادة البيئة لعقود.

تجدر الإشارة إلى أن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، كان قد أمر بإجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

المصدر: RT