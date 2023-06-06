مسؤول: القوات الأوكرانية قصفت محطة "كاخوفسكايا"بصواريخ "هيماريس" يوميا.. وأمس وجهت لها ضربة خطيرة

أعلن رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف أن حادثة "كاخوفسكايا" أصبحت نتيجة للضربات اليومية عليها من قبل القوات الأوكرانية والتي استمرت منذ عام تقريبا.

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وقال ليونتييف في بث "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء: "تم قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية كل يوم ومرات عديدة. كنا نتمكن من إصلاح الطريق مرتين في اليوم. وتتجاوز كمية الذخيرة التي تم إطلاقها في اتجاه محطة كاخوفسكايا الكهرومائية والمدينة كل الحدود المعقولة. كان هناك يوم تم خلاله إطلاق أكثر من 70 صاروخ "هيمارس" على محطة كاخوفسكايا".

وأضاف: هناك شيء واضح واحد وهو أن مأساة اليوم هي نتيجة لضربة خطيرة أخيرة تم تنفيذها في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء".

ونفذت القوات الأوكرانية في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

المصدر: تاس