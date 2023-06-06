مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا

أعلنت إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا أنه لا يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم، التي يتم من خلالها توفير المياه إلى القرم، بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وجاء في بيان صدر عن الإدارة، ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم، لأن المحطة الرئيسية لقناة شمال القرم تقع فوق السد. يتم إغراق القرى الصيفية ومدينتي تسيوروبينسك وغولايا بريستان. أقصى ارتفاع للمياه 12 مترا. ولا يوجد في هذه التجعات السكنية كهرباء وماء والسكان أنفسهم غادروا".

ودقق البيان أن مستوى المياه سينخفض في غضون يومين.

المصدر: تاس