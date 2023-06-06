 
مباشر

مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا

أخبار العالم

مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا
Sputnik
مبنى إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg7q

أعلنت إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا أنه لا يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم، التي يتم من خلالها توفير المياه إلى القرم، بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

إقرأ المزيد
بسبب قصف أوكراني.. تدمير جزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وارتفاع منسوب المياه في دنيبر (فيديو)
بسبب قصف أوكراني.. تدمير جزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وارتفاع منسوب المياه في دنيبر (فيديو)

وجاء في بيان صدر عن الإدارة، ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم، لأن المحطة الرئيسية لقناة شمال القرم تقع فوق السد. يتم إغراق القرى الصيفية ومدينتي تسيوروبينسك وغولايا بريستان. أقصى ارتفاع للمياه 12 مترا. ولا يوجد في هذه التجعات السكنية كهرباء وماء والسكان أنفسهم غادروا".

ودقق البيان أن مستوى المياه سينخفض في غضون يومين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا