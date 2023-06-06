وزير الخارجية البريطاني: من السابق لأوانه تقييم ما حدث في محطة كاخوفسكايا

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأنه من السابق لأوانه تقييم ما حدث في محطة كاخوفسكايا إلا أن "السبب الوحيد للمشكلة الحالية هو تصرفات روسيا ضد أوكرانيا".

جاء ذلك في حديث للوزير لوكالة "رويترز"، حيث تابع: "لقد سمعت عن الانفجار في السد، وخطر الفيضانات. الوقت لم يحن بعد لتقييم متوازن لتفاصيل ما حدث"، إلا أن كليفرلي قال إن "السبب الوحيد" للمشكلة الحالية هو تصرفات روسيا ضد أوكرانيا، وتابع الوزير بأن لندن تدرس الوضع الراهن، والحل الأفضل هو "انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها".

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وكان رئيس مدينة نوفايا كاخوفسكايا فلاديمير ليونتيف قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكرانيا، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بيانات حول تدمير المحطة بالكامل، ونشرت بعض الموقع لقطات مصورة لما قالوا إنه "السد المنهار".

وقال ليونتيف في وقت لاحق أن جزءا كبيرا من مرافق البنى التحتية في مدينة نوفايا كاخوفسكايا قد دمر، حيث دمرت خطوط الكهرباء، ولحق الدمار ببعض المنازل، ووصل منسوب ارتفاع المياه إلى 10 أمتار.

وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت موقع المحطة من راجمات "أولخا" الأوكرانية، وفقا للمتحدث باسم خدمات الطوارئ في الثانية من صباح اليوم، فأصابت الجزء العلوي من المحطة، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى دمارها، أما جسم السد فلم يلحق به ضرر.

المصدر: تاس