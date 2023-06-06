رئيس المجلس الأوروبي يعبر عن صدمته من الهجوم على محطة كاخوفسكايا

عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن صدمته جراء الهجوم "غير المسبوق" على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح اليوم.

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جاء ذلك في تغريدة لميشيل، حيث تابع أنه "صدم" بالهجوم غير المسبوق على المحطة، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن تخصيص مساعدات إضافية للمناطق التي غمرتها الفيضانات، ويثير قضية الأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة الكهرومائية في اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو.

في الوقت نفسه، حمل رئيس المجلس الأوروبي المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة الكهرومائية على روسيا ووصفها بأنها "جريمة حرب".

وكان الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية قد تدمر نتيجة القصف الليلة الماضية، إلا أن الدمار لم يلحق بخزان السد نفسه. وقد صرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ صباح اليوم بأن الهجوم كان من راجمات صواريخ "أولخا" الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي