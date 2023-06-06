ما الذي نعرفه عن محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية؟

محطة كاخوفسكايا هي المرحلة السادسة (الدنيا والأخيرة) من سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية على نهر الدنيبر، وتقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون.

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وتشن القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام هجمات صاروخية على محطة الطاقة الكهرومائية، ما قد يتسبب في فيضانات تلحق الضرر بمناطق كبيرة، وفي منتصف نوفمبر العام الماضي، أعلنت السلطات الإقليمية وقف توليد الكهرباء من المحطة، ثم استؤنف توليد الكهرباء مرة أخرى.

وينظم عمل المحطة تدفق نهر الدنيبر وإمدادات الطاقة والري للمناطق القاحلة في منطقتي خيرسون وزابوروجيه المنضمين حديثا إلى روسيا، وهو ما يساعد كذلك على تسيير الملاحة من خيرسون إلى زابوروجيه.

وقد أدى بناء مجموع كاخوفسكايا الكهرومائي إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر الدنيبر ليصل إلى 16 مترا، وتشكيل خزان كاخوفكا الذي يبلغ حجمه 18.19 كيلومتر مكعب.

ويبلغ عرض السد 447 مترا ويتكون من 28 بوابة سارية أبعاد كل منها 12 مترX 9 متر

وهناك بوابة لعبور السفن وسد ترابي ومعابر للسكك الحديدة وطرق عبر الهياكل الهيدروليكية لمحطة الطاقة الكهرومائية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 334.8 ميغاواط (6X 55.8 ميغاواط)، فيما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للمحطة 1420 مليون كيلوواط ساعة. وقد تم تجهيز الوحدات الكهرومائية العمودية بتوربينات ذات ريش دوارة ومولدات متزامنة بجهد 13.8 كيلوفولت.

ويبلغ طول المنشآت الكهرومائية 3850 متر

الحد الرأسي الأقصى 16.5 متر

والحد الأقصى لسرعة نقل المياه 21400 متر مكعب في الثانية

والحجم الإجمالي للخزان 18.2 كيلومتر مكعب

ومساحة الخزان 2155 كيلومتر مربع.

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وقد بدأ بناء مجمع كاخوفسكايا الكهرومائي في سبتمبر 1950، وفقا لمرسوم مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي الصادر في 20 سبتمبر 1950، بشأن "إنشاء محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنبير، القناة الأوكرانية الجنوبية، والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم".

وقد بني من عام 1950-1952 خط سكة حديد بطول 154 كيلومتر وتشغيل خط النقل 154 كيلو فولت بطول 140 كيلومتر "كريفوي روغ-كاخوفكا".

ثم من عام 1952-1953 تم حفر الحفرة وطمي الرمل في جسم السدود الترابية، ثم وضع أول حجر أساس في 30 مارس 1952، حيث تم حفر أول مكعب متر من الخرسانة في بناء المحطة.

وضعت كذلك الخرسانة في هياكل مجمع الطاقة الكهرومائية من عام 1952-1953. وفي 10 يونيو 1955 بدأت حركة هويس كاخوفكا.

تم حجز نهر دنيبر في عام 1955، وغمرت المياه الحفرة، وتم تشغيل قناة شمال القرم في عام 1963.

تم تشغيل أول توربين في 1955، وآخر توربين، الوحدة الكهرومائية السادسة في 19 أكتوبر 1959، بسعة مركبة تبلغ 312 ميغاواط.

يعد من بين مواقع البناء الكبرى في الاتحاد السوفيتي حيث تم إنشاء مدينة نوفايا كاخوفكا (كافوخكا الجديدة)، وعمل في بناء السد 12 ألف شخص، و1100 مركبة، و30 حفارا، و100 جرافة و14 قاطرة بخارية.

المصدر: RT