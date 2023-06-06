مسؤول: 14 تجمعا سكنيا تقع في منطقة الفيضانات المحتملة بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا

أفاد رئيس حكومة منطقة خيرسون أندريه ألكسيينكو بأن 14 تجمعا سكنيا يقطنها 22 ألف شخص تقع في منطقة الفيضانات المحتملة بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وكتب ألكسيينكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "تشمل منطقة الفيضانات المناطق الساحلية في 14 تجمعا سكنيا وهي دنيبرياني وكورسونكا وكرينكي وكازاتشي لاغيري وبيستشانوفكا وأليوشكي وسولونتسي وكارداشينكا وكوخاني ومالايا كارداشينكا وغولايا بريستان وبيلوغرودوفويه وستارايا زبوريفكا وزابارينو بالإضافة إلى جزر على نهر دنيبر. وإجماليا يقطنها أكثر من 22 ألف شخص".

من جهته أعلن مراسل وكالة "نوفوستي" عن استمرار ارتفاع منسوب المياه في مدينة نوفايا كاخوفكا، مضيفا أن المياه قد وصلت إلى مبنى إدارة منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا.

وأدى القصف الصاروخي من الجانب الأوكراني في الليلة الماضية إلى تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. ويرى الخبراء أن الضربة تم تنفيذها باستخدام منظومة "أولخا" الصاروخية. ويتم حاليا تصريف غير منظم للمياه. من جهته قال رئيس إدارة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف إن القصف أدى إلى تدمير الصمامات الموجودة في السد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السد نفسه لم يتضرر. وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر داخل المدينة يتراوح بين مترين ونصف إلى 4 أمتار.

المصدر: تاس