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رئيس جمهورية القرم: نواجه خطر جفاف قناة شمال القرم

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رئيس جمهورية القرم: نواجه خطر جفاف قناة شمال القرم
Sputnik
رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف
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صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف بأنه لا يوجد خطر لوقوع فيضانات في شبه الجزيرة بسبب تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، مشيرا إلى وجود خطر لجفاف قناة شمال القرم.

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مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا
مصدر: لا يوجد خطر لجفاف قناة شمال القرم بعد تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا

وكتب أكسيونوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أما الوضع حول تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. فلا يوجد هناك خطر لوقوع فيضانات في القرم. لكن يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم".

وتم في الليلة الماضية تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في قصف أوكراني، لكن سد خزان كاخوسكويه لم يتضرر في القصف.

وقال مسؤولون إنه يتم حاليا تصريف غير منظم للمياه بالمحطة. من جتها صرحت السلطات المحلية بأنه ليست هناك حتى الآن حاجة إلى إجلاء السكان من المناطق المتضررة في حين أعلنت سلطات خيرسون أن منطقة الفيضانات المحتملة تضم حاليا 14 تجمعا سكنيا يعيش فيها أكثر من 22 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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