"نوفوستي": القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بعد إلحاق دمار فيها

جددت القوات الأوكرانية القصف بالمدفعية لمنطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".

وذكرت الوكالة أيضا نقلا عن شهود عيان أن عددا من القذائف سقطت في مدينة نوفايا كاخوفكا المجاورة.

وفي وقت سابق اليوم أكدت السلطات تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا نتيجة قصف أوكراني الليلة الماضية، دون أن يتعرض سد خزان كاخوفكا نفسه للهدم.

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وحسب تقارير، فقد استخدمت القوات الأوكرانية في غاراتها على المحطة راجمات الصواريخ "أولخا".

وأدى التدمير الجزئي لمحطة كاخوفسكايا إلى تصريف غير منظم للمياه وارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر في بعض المناطق من 2 إلى 4 أمتار، دون أن يكون هناك تهديد للتجمعات السكانية الكبرى.

ومنطقة الفيضان تقع فيها 14 قرية وبلدة يسكنها 22 ألف نسمة، وتم إرسال ثلاث مجموعات عملياتية من رجال الطوارئ إلى بعض المناطق المهددة، فيما أكدت السلطات أن الوضع تحت السيطرة.

وذكر رئيس إدارة مدينة نوفايا ماخوفكا فلاديمير ليونتيف أن تصليح المحطة الكهرومائية مستحيل الآن، وسيتعين إعادة بنائها بعد الانتصار.

المصدر: وكالات