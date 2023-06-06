"بيلد" الألمانية تتراجع عن "اتهام" روسيا بتفجير محطة كاخوفسكايا (صورة)

تراجعت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وصف قصف سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه "تم من قبل روسيا"، واستخدمت صياغة أكثر "حيادية".

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في الساعة 10:40 دقيقة بتوقيت موسكو كانت الصفحة الرسمية للصحيفة على موقع "تويتر" لا زالت تحمل العنوان القديم للخبر: "الحرب في أوكرانيا: روسيا تفجّر سدا ضخما"، إلا أنه بالدخول إلى رابط الموقع الرئيسي للصحيفة نجد الخبر بعنوان "تفجير سد ضخم في أوكرانيا".

ويتضمن نص الخبر مواقف للجانبين، حيث تتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد، وروسيا ترى أن السد دمره القصف الأوكراني، والذي يعد هجوما إرهابيا.

وكان رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف قد صرح صباح اليوم الثلاثاء بأن الجزء العلوي من محطة كاخوفسايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة في منطقة خيرسون، قد دمر. وبحسبه، فقد حدث ذلك نتيجة لسلسلة من الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية الليلة الماضية. وقد تم توجيه الضربة على الأرجح من راجمات صواريخ "أولخا" الأوكرانية. وشدد ليونتيف على أن جسم السد نفسه لم يتم تدميره.

المصدر: نوفوستي