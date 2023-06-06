عمدة نوفايا كاخوفكا: إجلاء سكان بيوت على ضفاف دنيبر إثر تدمير محطة كاخوفسكايا

قال عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف، إنه سيتم إجلاء سكان حوالي 300 منزل من البيوت الواقعة على ضفة نهر دنيبر بعد التدمير الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأضاف العمدة في حديث تلفزيوني: "نقوم حاليا بإجلاء ونقل المواطنين الموجودين على ضفة النهر مباشرة. ولا تزال المدينة تتعرض لهجمات صاروخية في الوقت الحالي. وأعتقد أنه سيتم إخلاء سكان حوالي 300 منزل من أجل تجنب وقوع إصابات وسقوط ضحايا".

إقرأ المزيد

في الليلة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وقصفتها من راجمات الصواريخ "أولخا"، وبنتيجة القصف، تدمرت صمانات التصريف وبدأت المياه تتدفق من هناك بشكل غير منظم.

وصرح ليونتيف في وقت سابق بأن القصف الأوكراني تم في الساعة الثانية فجرا، أصابت القذائف الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، ما أدى إلى هدمها، أما السد نفسه، فصمد أمام القصف.

المصدر: تاس