سالدو: القوات الأوكرانية قصفت محطة كاخوفسكايا لكي تصرف الانتباه عن الإخفاقات في "الهجوم المضاد"

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية لكي تصرف الانتباه عن الإخفاقات في "الهجوم المضاد".

وشدد سالدو على أن القوات الأوكرانية قصفت ودمرت المحطة بهدف توجيه ضربة إلى الأمن الغذائي في مقاطعة خيرسون الروسية.

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وأضاف القائم بالأعمال: "قرر نظام كييف ضرب الأمن الغذائي لمقاطعة خيرسون، بهدف صرف الانتباه عن إخفاقاته الرهيبة فيما يسمى بالهجوم المضاد. لن يحققوا أي نجاح - روسيا كلها معنا".

المصدر: تاس