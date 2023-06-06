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المياه تغمر معظم أرجاء مدينة أليوشكي في خيرسون بعد تدمير قوات كييف محطة كاخوفكا الكهرومائية (فيديو)

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المياه تغمر معظم أرجاء مدينة أليوشكي في خيرسون بعد تدمير قوات كييف محطة كاخوفكا الكهرومائية (فيديو)
AP Photo / Ukrainian Presidential Office
محطة كاخوفكا الكهرومائية
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غمرت المياه المتدفقة من محطة كاخوفكا الكهرومائية مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون بشكل كامل تقريبا.

وأفاد حاكم مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، بأن الوضع في المدينة عقب غمرها بالمياه بات صعبا جدا.

وكتب عبر "تلغرام": "أسوأ وضع الآن هو في أليوشكي، غمرت المياه المدينة بالكامل تقريبا، ومن ناحية أخرى هناك حرائق كبيرة في الغابات نتيجة قصف النازيين الأوكرانيين، ونحتاج إلى معدات خاصة لنتمكن من إجلاء المدنيين من المدنية المغمورة بالمياه".

وأشار إلى أنه تم توجيه جميع الشاحنات القوية والمركبات عالية المرونة مثل "أورال" و"كاماز" إلى المدينة، كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية في القرم معدات إنقاذ، إلا أن مشاكل الاتصال تعيق سير عمليات الإنقاذ.

وأوضح أنه تم جمع أكثر من 100 حافلة في المناطق الساحلية لإجلاء الناس، ويجري إعداد خمسة آلاف نقطة إيواء في التجمعات المحلية الآمنة للمواطنين الذين يتم إجلاؤهم، وسيم فتح مراكز إقامة مؤقتة إضافية.

وقصف الجيش الأوكراني الليلة الماضية محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

 

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المصدر: نوفوستي

 

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