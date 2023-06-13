بوتين: لا مصلحة لروسيا في مأساة كاخوفكا نظرا لعواقبها على المناطق الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن المأساة التي وقعت في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، وسعى للقيام بذلك عن قصد وقصفها بشكل متكرر بصواريخ "هيمارس".

وقال بوتين في اجتماع مع مراسلي الحرب يوم الثلاثاء: "حسنا، من المذنب - من الواضح أن الجانب الأوكراني كان يسعى لتحقيق ذلك. كما تعلمون، لن أقول أشياء الآن لست متأكدا منها بنسبة 100%، لأننا بشكل عام لم نسجل انفجارات كبيرة من قبل حدث تدمير المحطة، على أي حال، هذا ما أبلغوني به".

وأضاف: "الأوكرانيون استهدفوا عمدا وبشكل متكرر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية صواريخ هيمارس، ربما كان لديهم نوع من الإشارات المرجعية هناك".

وأكد الرئيس أن روسيا لم يكن لها مصالح بالتأكيد بالمأساة التي وقعت في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى عواقب وخيمة على المناطق الروسية الجديدة.

وقال: "لكن كما نفهم، لا مصالح لنا بهذا أبدا، لأن ذلك يترك عواقب وخيمة على تلك الأراضي التي نسيطر عليها والتي هي روسية – هذا أولا. ثانيا - حسنا، للأسف، سأقول شيئا غريبا، لكن مع ذلك، "لسوء الحظ، أحبط هذا هجومهم المضاد في هذا الاتجاه. لسوء الحظ - لماذا؟ لأنه سيكون من الأفضل أن يهاجموا هناك. من الأفضل لنا، لأنه سيكون من السيئ جدا بالنسبة لهم أن يهاجموا من اتجاه كاخوفكا. ولكن بسبب الفيضان لم يحدث الهجوم".

وأكد الرئيس الروسي أن جميع المتضررين من تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، سيحصلون على المساعدة وفقا للقوانين والمعايير الروسية.

وقال: "بالنسبة للناس، سيتم تقديم المساعدة لجميع الأشخاص وفقا للتشريعات والمعايير الروسية. كل هذه الشروط معروفة جيدا، وهي موضحة في قوانيننا. وسيتم تنفيذ كل شيء بنفس الطريقة التي تتم بها لجميع المواطنين الآخرين من روسيا. لقد أبلغت الوزير كورينكوف بالفعل، بالنسبة لكل أسرة، إنهم يقومون بدور نشط في تقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة".

المصدر: نوفوستي