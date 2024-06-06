"جميلات بلا لحم ولا دم".. نجمة مغربية تصل إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال AI (صور+ فيديو)

برز مؤخرا اسم المؤثرة المغربية كنزة ليلي، التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، لتحصد خلال وقت قصير آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الشابة المحجبة من الوصول إلى المراحل النهائية من مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تنافس على لقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي "Miss AI"، بعد أن نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة تضم 10 أسماء من كل أنحاء العالم.

وتنشط المؤثرة المغربية، التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي، على "إنستغرام" بالأساس، حيث تتقاسم يومياتها مع متابعيها عن طريق مشاركة الصور أو القصص والفيديوهات، التي تظهر خلالها وهي تمارس النشاطات التي تحبها كالرياضة والسفر والذهاب إلى السينما.

ومن المنتظر أن يتم استضافة مسابقة "Miss AI" في عالم افتراضي، مع لجنة تحكيم تضم أشخاصا واقعيين، سيعملون على اختيار الشخصية المحظوظة لتتويجها بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.

وتنص قواعد المسابقة التي تنظمها منصة فان فو "Fanvue"، على أن الاختيار سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتنافس على هذا التاج كل من زارا شاتافاري من الهند، وأيانا رينبو من رومانيا، وأسينا إليك وسيرين آي من تركيا، وأوليفيا سي من البرتغال، وزارا شاتافاري من الهند، وكنزا ليلي من المغرب، وإليزا خان من بنغلاديش.

وتبلغ قيمة حزمة الجائزة الإجمالية أكثر من 15000 جنيه إسترليني، وسيكسب المبدع الذي حصل على تاج "Miss AI" ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني نقدا، إلى جانب حزمة من الامتيازات بما في ذلك الترويج على منصة Fanvue، ودعاية مخصصة للمساعدة في توسيع نطاق وصولهم إلى جماهير جديدة.

المصدر: RT