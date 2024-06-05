لبنان.. الجيش يلاحق المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأمريكية ببيروت ويلقي القبض على 5 أشخاص

أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم الأربعاء تنفيذ عمليات مداهمة لعدد من المنازل في البقاع الغربي وتوقيف 5 أشخاص ضمن إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت.

وقالت في بيان تلقت RT نسخة منه: "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، داهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددا من المنازل في بلدتي الصويري ومجدل عنجر بالبقاع الغربي وأوقفت السوري (ع. ج.) والمواطن (أ. ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق. ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

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وأكدت القيادة في البيان أن الجيش يواصل عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وتعرضت السفارة في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من قبل 3 مسلحين استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم.

وأعلن الجيش اللبناني أنه قبض على أحد المسلحين مصابا وهو من الجنسية السورية، فيما قتل آخر.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد حراس السفارة أصيب خلال إطلاق النار.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية استعمل منفذو الهجوم أسلحة خفيفة خلال العملية.

ووفق صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسلح القتيل، فإن الكتابات الموجودة على عتاده العسكري قد تشير إلى أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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