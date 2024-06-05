مراسلتنا: إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء، بوقوع إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان.

وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سمع إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت.

وقالت القناة إنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".

إطلاق نار في محيط #السفارة_الأميركية في عوكر pic.twitter.com/vL8Dg3JeoO — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) June 5, 2024

وأفادت المراسلة بمقتل أحد مطلقي النار باتجاه السفارة الأمريكية في جبل لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فرد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.#الجيش_اللبناني… pic.twitter.com/WQupdSz8ZY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 5, 2024

يتبع..