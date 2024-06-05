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الجيش اللبناني: سوري أطلق النار على السفارة الأمريكية فرد عناصر الجيش على النيران ما أسفر عن إصابته

مراسلتنا: إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان (فيديو)
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أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء، بوقوع إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان.

وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سمع إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت.

وقالت القناة إنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".

وأفادت المراسلة بمقتل أحد مطلقي النار باتجاه السفارة الأمريكية في جبل لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فرد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

يتبع..

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